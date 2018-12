Gdje je nestao faks?

TELEFAKS je uređaj koji je istinski revolucionarizirao poslovnu komunikaciju i razmjenu informacija; toliko da mu je prodaja u pet godina porasla od pola milijuna primjeraka do pet milijuna. Doduše, te se tvrdnje i brojke odnose na razdoblje od 1985. do 1990. godine. Danas je faks uglavnom zaboravljen komunikacijski alat i ako ih po raznim uredima u svijetu i dalje ima 46 milijuna, uglavnom su tu kao rezerve u slučaju da sva ostala tehnologija iznevjeri, kao podsjetnici na prošlost ili zato što ih jednostavno nitko nikada nije bacio.



Faks su u poslovnoj komunikaciji zamijenili različiti digitalni alati, a čak je i sam telefaks dobio svoju digitalnu verziju te je kao takav nezaobilazan u nekim biznisima. Digitalizacija poslovanja prebacila je faks u cloud. Samo, za razliku od osamdesetih godina dvadesetog stoljeća, za cloud faks ne trebate biti u uredu, niti ga možete primiti samo na jednome mjestu. A za to vam ne treba ni papir ni toner. Cloud faks možete sasvim jednostavno slati i primati na mobilnom telefonu, računalu ili tabletu. Potrebna vam je samo internetska veza.