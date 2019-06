Priče o ljudima Filip Eterović Stalno sam na festivalima - nekada puštam, nekada serviram hranu

Ako ste u nekom periodu u posljednjih petnaestak godina izlazili u Zagrebu, čak i ako niste čuli za ime Filipa Eterovića, pristojne su šanse da ste poslušali neki njegov set ili bili na nekom od partyja koje je organizirao. Eterović je poznat i kao DJ Phillipe, član je kolektiva CFSN (Confusion), ekipe koja je vjerojatno prva u gradu radila ozbiljne drum and bass i breakbeat partyje. Pokretač je i jedan od organizatora festivala Illectricity, R/verse festivala, a radi kao suorganizator projekata Frühstück i Phillitchevanje.

Osim glazbom, posljednjih se godina bavi i hranom. Smootch, brend smoothieja s kojim putuje po festivalima, godinama je dobro uhodan posao. Ove je godine pokrenuo i Munchy, food truck na kojem će od ove sezone prodavati kombinaciju europske i azijske hrane na glazbenim i umjetničkim festivalima, sajmovima i drugim okupljanjima na otvorenom.

Kaže kako sve čime se danas bavi ima korijene u petom razredu osnovne škole. Kad mu je bilo 12, njegov stariji brat počeo je izlaziti na prve partyje koji su se organizirali u Zagrebu. “On je tada skupljao kazete stranih i domaćih DJ-a koji su na tim partyjima gostovali. Ja sam ih preslušavao s religioznom posvećenošću. U tom sam se periodu zaljubio u elektroničku glazbu”, govori Eterović.

Do srednje škole već je razvio specifičan osobni ukus. “Početkom srednje najviše mi je pasala deep house glazba. U to vrijeme bilo je vrlo komplicirano doći do nove mjuze. Otprilike u to vrijeme moj se brat nakratko preselio u London i vratio se s dva gramofona i miksetom. Probao sam umiksati dvije ploče i uspjelo mi je”, priča.

U poznatom zagrebačkom klubu MaMa u to su se vrijeme okupljali klinci koji su eksperimentirali s miksanjem i puštanjem glazbe. S ekipom koja će uskoro postati poznata pod imenom Confusion, u MaMi je počeo raditi d’n’b jam sessione, ali brzo su, priča, odlučili raditi “za ozbiljno”. “Naš prvi party bio je u klubu Pauk u SKUC-u. Na tom se zatvaranju okupilo vise od 500 ljudi”, prepričava.

Nakon uspjeha prvog partyja odlučili su pokušati izvesti nešto još veće. “Kako su na mene E-Z Rollersi ostavili snažan dojam, predložio sam ekipi da ih dovedemo ponovno u Zagreb, samo s dobrom promocijom i produkcijom”, govori Eterović. Party su organizirali u klubu Boogaloo, bivšem OTV domu. “E-Z Rollersi bili su vrlo skupi, a mi smo bili studenti bez prihoda, tako da smo novac za booking posuđivali od mama, frendova i baka. I skupili smo tu lovu. Na kraju nam je na party došlo vise od 1300 ljudi. Cijeli je grad brujao o tome. Bili smo oduševljeni”, priča.

U sljedećim su godinama CFSN-ovi partyji bili važan dio zagrebačke klupske scene. Eterović kaže kako u to vrijeme nisu radili program za manje od 500 ljudi, a puno su ulagali u promociju. Nakon Confusiona Eterović je s kolegama pokrenuo festival Illectricity, zatim FRüHSTüCK, projekt na čijim se eventima, obično u subotnja jutra, uz meki beat poslužuje doručak, te klupske večeri Phillitchevanje, koje organizira s fotografom Sanjinom Kaštelanom.

Usporedo s time počeo se baviti festivalskom gastronomijom. “Prije možda desetak godina putovao sam u Siriju. U Damasku je na svakom drugom uglu bio štand na kojem su se prodavali smoothieji. S jednim frendom u Rovinju otvorio sam Smooch smoothie bar, koji je onda postao sastavni dio različitih festivala”, govori.

Prošle godine pokrenuo je i food trailer pod imenom Munchy, koji bi, kaže, u potpunosti trebao zaživjeti ove sezone. “Kako sam puno putovao po Aziji i zavolio tamošnju hranu, zamislio sam food truck na kojem bi se radila kombinacija azijske i europske hrane. Neško konkretnije, teže, nešto što bi ljudi na brzaka pojeli između stageova, što bi ih nahranilo i dalo im energije za cjelonoćno partijanje”, opisuje svoj novi projekt Eterović.

A kada bi morao izabrati samo jedan posao?

“Pa, ne znam. Jedno me odmara od drugoga. Ja sam uvijek sam sebi kreirao poslove i birao što ću raditi”, zaključuje.