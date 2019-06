Priče o ljudima ZsaZsa Imam dvije strasti, glazbu i kuhanje

Jelenu Žnidarić vjerojatno poznajete pod pseudonimom Zsa Zsa. Dvadesetpetogodišnjakinja koja je godinama pjevala bek-vokale za neke od najistaknutijih domaćih izvođača, krenula je u samostalnu karijeru. Prvo je pozornost dobila nakon zapaženog nastupa u drugoj sezoni showa X Factor, a onda je duet s Damirom Kedžom “Sve u meni se budi”, postao ozbiljan radijski hit.

Glazbeni talent koji je publika upoznala u talent showu, prve su primijetile odgajateljice u jednom varaždinskom vrtiću prije dvadesetak godina. “Moji su roditelji prvi primijetili da ja cvilim nešto po cijele dane, ali su tete u vrtiću prve shvatile da u tom cviljenju ima nešto. U to je vrijeme u Varaždinu postojala jedna radionica pjevanja za djecu i tete su mojim roditeljima predložile da me upišu. Tako sam prve satove pjevanja odradila s pet godina”, priča Jelena.

Pjevanje je vježbala cijelo djetinjstvo, a onda i tijekom tinejdžerskih godina. U jednom je trenutku, priča, pokušala prestati, ali bez glazbe nije dugo izdržala. “Počela sam nastupati jako mala. Danas mi je smiješno gledati te snimke. Baš sam bila mali pinklec. Mikrofon je bio veći od mene, imala sam glas kao mali čipmank. Ali, tada sam možda bila i gracioznija nego danas. Užasno sam smotana i danas mi se na pozornici često dogodi da se spotaknem, izvalim nešto šašavo. Onda mi se to nije događalo”, govori.

Kasnije, kad je došla na fakultet, nije više bilo satova pjevanja i dječjih nastupa. Jelena je bila obična studentica. “Morala sam sama nešto raditi, pa sam počela objavljivati YouTube videa i raditi slične stvarčice. To me poprilično dignulo na Facebooku i Instagramu, došlo do naših pjevača poput Lane Jurčević, Željka Bebeka i Ivane Kindl i tako sam počela pjevati kao bek-vokal”, priča.

Sljedećih godina Jelena je postupno upoznavala svijet profesionalnih glazbenika, sanjala o solo karijeri, ali, kaže, nije poduzimala puno u tom smjeru. “Uljuljkala sam se i nisam se trudila oko svoje solo karijere iako mi je to oduvijek bio san. San mi je, zapravo, bio da pjevam na engleskom. Da mi je svijet na dlanu. Mislila sam da ću ga ostvariti kad-tad. Iz tog me sanjanja ‘engleski ili ništa’ izvukao Damir Kedžo. Otvorio mi je oči i pokazao da se itekako lijepo može biti raditi i u Hrvatskoj”, priča.

Najdraži dio posla je to što ju glazba može izolirati od svega što je okružuje. “Doživljavam to kao svojevrsnu meditaciju, stvarno je lijek za dušu. Ponekad je teško izraziti se riječima, ali u glazbi mi je uvijek bilo lako prenijeti emociju”, govori Jelena.

U svojoj bi karijeri, kaže, htjela ostaviti trag na domaćoj sceni. “Htjela bih napraviti korak naprijed. Želim raditi kvalitetnu, modernu glazbu blisku zapadnoj produkciji. Voljela bih se okušati i vani, ali to su neki snovi koje volim držati blizu sebi, tiho im se nadam”, govori.

Kod kuće, daleko do pozornice, Jelena razvija još jedan talent. “Obožavam kuhati. Da nisam pjevačica, sigurno bih radila nešto vezano za hranu. Volim eksperimentirati, igrati se. To me strašno zabavlja”, priča. Ponekad to, doduše, ne ispadne najbolje. “Nekad se malo previše zaigram. Nedavno je kod mene u Međimurju bila ekipa iz Švedske.

Radili smo na stvarima s kojima bih se pokušala probiti u inozemstvu. Moja mama je kuhala za sve, a ja sam pomagala. Kako sam jako odlučna oko toga koji okus želim postići, kako mi ne smije ništa manjkati, bez pitanja sam u umak dodala vrhnje. E pa, ispostavilo se da je to vrhnje pokvareno, pa je cijeli ručak imao okus po benzinu i sve smo morali baciti”, smije se Jelena.

Slično kao kad pjeva, i u kuhanju je perfekcionist. “Svaki recept koji otkrijem ponavljam dogledno vrijeme dok ga ne usavršim. Tako je oduvijek. Kad sam kao klinka naučila raditi palačinke, moji su roditelji morali jesti palačinke svaki dan idućih šest mjeseci”, priča. Kuhanje joj dođe kao antipod adrenalinu pozornice. “Kad nastupam, želim ljudima dati dio svoje duše i to zna biti prilično iscrpljujuće. Tu su još putovanja i druge obveze. Životno ludilo bez stajanja. Kuhanje me smiri, nahrani, popravi imunitet. I uvijek mi je važno da to nije obična hrana, da je u svemu što radim prisutna kreativnost. Da je to... fuzija različitih okusa”, govori.