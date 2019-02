Slanje pisama i lijepljenje kuverti možda sa sobom nosi i nešto šarma starog svijeta, no bilo tko iz poslovne zajednice zna da snažno oslanjanje na papirnatu poštu ima i drugu stranu priče. Računi koji nestaju, kasne ili stižu na krivu adresu dio su njihove svakodnevice. Odlučili smo provesti mali eksperiment i saznati koliko vremena papirnati računi putuju u različite krajeve Hrvatske i koliko sve to košta.

To nije jedini trošak slanja računa zagrebačke tvrtke srednje veličine - na mjesečnoj i godišnjoj razini, ti su troškovi znatno veći. No, uz dodatne troškove, u tjednu koji smo proveli u toj tvrtki stekli smo dojam i da je slanje računa poštom vremenski prilično neučinkovito. Naime, izuzev slanja ekspresnim načinom, i to s predajom pošiljke ne ruke, primitak ostalih pošiljki trajao je danima.

No, krenimo redom. Na adresu druge tvrtke u Zagrebu, ekspresno poslan račun je iz centra grada na Trešnjevku, što je udaljenost od 3,3 kilometara, putovao 23 sata. Račun poslan preporučeno stigao je za 48 sati, a račun poslan obično za 72 sata. Od Zagreba do Samobora, na udaljenosti malo većoj od 24 kilometra, račun je putovao dva dana, a jednako je toliko vremena trebalo da računi stignu do Valpova. Do Varaždina je račun putovao tri dana i stigao je u petak, u jutarnjim satima.

U najudaljeniji Dubrovnik račun je stigao u petak oko 12 sati. Naš je račun najdulje putovao od Zagreba do Rijeke, punih sedam dana, te do Krapine. Na udaljenosti nešto manjoj od 59 kilometara, trebalo je pet radnih dana da stigne na adresu: kuverta s računom poslanim u utorak u Krapinu u 11.04 stigla je šest dana kasnije, u ponedjeljak u 10.30.

Na adresu tvrtke iz Sinja također su poslana tri računa na sva tri načina. Preporučena i obična pošiljka stigle su u petak, 15. veljače, a račun poslan ekspresno na adresu u Sinju stigao je sljedeći dan oko podneva. Tridesetak kilometara dalje, u Split, računi poslani u utorak iz Zagreba običnom poštom prispjeli su u petak ujutro, 15. veljače. U Umag su poslani računi stigli u četvrtak, 14. veljače.