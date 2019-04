Nasi gorengom se započinje i završava dan, a Balinežani ga jedu uz ljute papričice koje grickaju kao da su kikiriki. Uz nasi goreng popularan je i nasi campur ili prevedeno - riža s miksom svega i svačega. Daju vam porciju riže, a onda uz to možete birati sate - ražnjiće od piletine, tofu, patlidžan u ljutom umaku, urap - miks kuhanog povrća sa kokosom, trakice piletine s chillijem i naravo - sambal sos. Sambal matah je ručno rađeni umak od luka, češnjaka, čilija, listića limete, paste od škampi, limunske trave i kokosovog ulja.

Nasi campur nigdje ne može biti loš, ali ako hoćete pravu stvar odite do Manarai Beach Cluba na plaži Nusa Dua gdje chef Phillip Mimbimi spravlja pravu rapsodiju nakon koje ćete poželjeti jesti to jelo do kraja života. Naravno, ostavite mjesta za desert kao što su bubur sumsum - kaša od riže s kokosom, klepon - okruglice od riže umočene u sos od smeđeg šećera, laklak - balinežanske palačinke, pržene banane…Dobar tek!