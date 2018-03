Trendovi koji će u 2018. godini promijeniti način na koji plaćamo

Plaćanje mobitelom bez čekanja računa

Nakon što pojedu svoj omiljeni komad pizze u restoranima Pizza Huta u Velikoj Britaniji, kupci će to uskoro moći platiti svojim pametnim telefonom bez potrebe da od konobara zatraže račun. To će im u prosjeku uštedjeti do 12 minuta vremena. Pizza Hut je objavio da inovativnu uslugu plaćanja u suradnji s kompanijom Mastercard uvodi u sve svoje britanske restorane već 19. ožujka. Riječ je o mobilnoj platformi za narudžbu i plaćanje Qkr! koju je razvio Mastercard.