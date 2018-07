"Kaj nitko nema grincajg? Bože, pa svi su poludjeli", govori Željka Stošić, ne obraćajući se nikome posebno, dok se provlačimo među štandovima na Dolcu. Ponedjeljak je ujutro i iako nije jedan od onih udarnih dana na glavnoj zagrebačkoj tržnici, nije baš uobičajeno da se u devet sati ne može pronaći svežanj povrća za juhu. Gospodin s obližnjeg štanda je čuje i upućuje na svoju kolegicu slijeva. Željka Stošić redovita je na Dolcu i to se najbolje vidi po ovakvim sitnicama - duhovitom usputnom razmjenom riječi s prodavačima, snalaženju među štandovima i sitnim lekcijama iz kupnje. Primjerice, da je divlje borovnice spremna platiti i 300 kuna, a one iz uzgoja ni 70. To joj je, na kraju, i posao. Željka ima 52 godine i nakon što je godinama radila kao menadžerica u turizmu, prije nekoliko godina pokrenula je mali obrt pod imenom Cooking Croatia.

Gospođa Željka kaže da joj to inače i nije običaj. "Ja kuham zagrebačku hranu, ne kuham istarske fuže ni brancina. U Zagrebu se ručak jako razlikovao po danima i to smo znali još kao klinci. Čim bih ušla u haustor, osjetila bih što se gore kuha, pa ako je nedjelja i za ručak su pohanci, trčiš po stepenicama. Ako je čušpajz od kelja, polako se vučeš. Kod nas se petkom jeo šaran uz salatu od graha s bučinim uljem ili pastrva. Ako je radionica petkom, onda je taj meni. Nedjeljom su pečenja, pohanci, govedske juhe i ajngemahteci. Utorkom je bio čušpajz, srijedom dinstano meso. To se znalo", kaže.



Dok kuhamo, Željka priča. Kida smokve, posipa ih cimetom i šećerom, mota u kore. Miješa brašno i jaja za noklice, radi zapršku za buče. I sve to potpuno intuitivno, vješto, kao da niti ne mora razmišljati o rukama. Mi smo bili malo manje spretni, ali nije nam se činilo da to predstavlja nekakav problem. Na kraju, sva ta izvorna jela vrlo su jednostavna i nema puno potrebe za kompliciranjem. Ona bi nam pokazala kako se nešto radi, a mi smo to pokušavali ponoviti, doduše nešto nespretnije. Tek bi nam usput dala poneki sitan savjet, primjerice da u smjesu za noklice obavezno ide i malo ulja. Gospođa Željka kaže da se trudi kuhati jela koja će polaznici nakon svega znati pripremiti kod kuće, a rezultat svega je hrana čijeg okusa kao da se sjećate iz djetinjstva čak i ako je do sada niste jeli.

Doživljaj starog Zagreba

Tijekom cijele radionice nismo imali osjećaj da smo u tuđoj kuhinji. "Ljudi pamte hranu, ali pamte i tu zeku po gradu, taj ležerni pristup. To što ne kompliciram oko sjeckanja luka. Nije mi bitno da svaki komadić bude pravilan, kosam luk kao što ga kosa svaka domaćica. Trudim se napraviti nešto što se da ponoviti. Možemo svi od svojeg posla napraviti nauku, a možemo napraviti i gušt", kaže.