Najbolji zimski vodič

Zimska destinacija

Abisko obavezan za prave ljubitelje zime, u blizini je i prvi ledeni hotel

Gotovo na samom vrhu kontinenta nalazi se gradić stvoren za ljubitelje prave zime. U Abisku sunce ne izlazi po nekoliko tjedana u prosincu i siječnju, no upravo ga tama čini jednim od najboljih mjesta na Zemlji za promatranje aurore borealis. Sportski tipovi gostiju mogu se okušati u skijaškom trčanju duž nacionalnog parka ili u vožnji psećih zaprega. Isplati se skoknuti i do sat vremena udaljenog sela Jukkasjärvija, u kojem se nalazi prvi sagrađeni ledeni hotel u povijesti. Gotovo sve u njemu napravljeno je od snijega i leda, uključujući i krevete, a temperatura nikada nije viša od -5 Celzijevih stupnjeva. Ledeni se dio hotela od 1990. svake godine gradi iznova te se u njemu može prenoćiti od prosinca do travnja. Vodstvo hotela gostima savjetuje da samo jednu noć provedu u ledenoj sobi, a zatim se premjeste u grijane. Cijene ovise o vrsti sobe i željenom datumu, no noćenje u hladnoj sobi tijekom prosinca i siječnja nećete platiti manje od 3000 kuna, a toplu sobu možete dobiti po cijeni od 1600 kuna. Odlučite li se za ovu avanturu, smještaj možete vrlo jednostavno rezervirati i platiti online svojom karticom. No, hotel možete razgledati i bez bukiranog noćenja, a cijena ulaznice je oko 240 kuna. U sklopu hotela je i ledena kapelica koja je jako popularna među zaljubljenim parovima. Želite li osjetiti čaroliju Božića iz crtanih filmova, finski Rovaniemi stvoren je za vas. Obilazak grada Djeda Božićnjaka je besplatan, ali fotkanje s bradonjom nije. Alpe su uvijek dobra ideja, no zimski ugođaj i bajkovite kolibe mogu se pronaći i u našem Gorskom kotaru.