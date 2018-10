Malo je poslova intenzivno kao posao vrhunskog chefa. David Skoko jedan je od najboljih hrvatskih chefova. Njegov restoran Batelina, koji se nalazi u Banjolama pokraj Pule, redovno je na listama najboljih hrvatskih restorana, a nosi i Michelinovu preporuku.



‘U mojoj kuhinji danas vlada zen. U vrijeme najvećeg kaosa, bježim na najmirnije mjesto na svijetu’

Dan Davida Skoke, jednog od najvećih imena domaće gastronomije, počinje kao i dan većine roditelja. “Budim se kad se bude i klinci. Najprije kratko popijem kavu sa suprugom, a zatim djecu vozimo u školu. Nakon toga si slažemo doručak i ja idem u teretanu. Obično odradim sat i pol vježbanja. Najviše je tu vježbi korektivne gimnastike i malo vježbi s tegovima za zdrav mišicni tonus, one su mi korisne za držanje jer inače imam problema s kralježnicom. Kad i to obavim, odlazim u berbu divljeg bilja koje koristim svaki dan u svojoj kuhinji ili po potrebi radim dio nabave. Sve to traje do ranog ručka koji je u podne, podne i po”, prepričava David Skoko svoj uobičajeni dan.



Tek tada, zapravo, starta pravi radni dan.



“I tada polako počinje priprema. U kuhinju ulazim oko 13, možda 13.30. Do tada, jedan dio pripreme već je gotov. Kolači su ispečeni, tjestenina umješena, riba ocišcena. , Taj dio radi moja majka i otac,pa se za to ne moram brinuti”, otkriva.



PriPripreme traju sve do 17 sati, kada se restoran počinje puniti. Rade se poslovi daske i noža, filetira se, sjecka, čisti, miješaju se umaci. Taj dio posla, priča Skoko, uglavnom prolazi u smijehu i dobronamjernom zadirkivanju među članovima kuhinjske posade. “Sve je spremno do 17 sati. Tada stižu prvi gosti, kreće prva žiža, koja traje sve do 19.30. Druga gužva počinje malo nakon osam sati, lokal se ponovno puni i tako rokamo sve do ponoći. Kada se restoran zatvori, čistimo kuhinju i polako odlazimo kući. Spavam pet do šest sati, a sutradan ponavljam isto”, prepričava.



Posao chefa, pogotovo na vrhunskoj razini, zahtijeva ogromnu razinu koncentracije i preciznosti, minucioznosti kakvu većina drugih profesija jednostavno ne zahtijeva. Kuhinje vrhunskih restorana u stereotipiziranim prikazima pop-kulture uglavnom su izrazito neprijateljska, emocionalno zahtjevna mjesta u kojima se stres (bez šale) može rezati nožem. Skoko kaže da njegova kuhinja ipak nije takva.



“U našoj kuhinji nema galame. Atmosfera je, recimo to tako, užurbana, ali nema galame. Ja nisam čovjek koji pod velikim pritiskom puca po šavovima. Samo sam jako koncentriran. Možda izgledam ljutito, ali sam, ustvari, samo koncentriran. Dobro je da ljudi koji rade sa mnom unaprijed znaju kakav je moj profil ponašanja. U mojoj kuhinji nema dreke i vrijeđanja, to je apsolutno zabranjeno. Uostalom, radim u maloj otvorenoj kuhinji, tako da gosti vide što mi radimo, vide sve što serviramo. Koncept prezentacije je zen i mi, kada smo i napeti, izgledamo jako opušteni, jer baš tako treba biti”, kaže Skoko.