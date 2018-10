Ljupka Tanevska jedna je od najpoznatijih domaćih lifestyle blogerica koja broj posjeta na svojem blogu i profilu na Instagramu mjeri u milijunima. Kostimografija joj je druga ljubav, zbog koje je ponekad i po 14 sati na poslu.



‘Ovo su moje dvije potpuno različite svakodnevice i rituali opuštanja kada me stres dovede do plača’

Ljupka Tanevska je tridesetogodišnjakinja iz Osijeka koja posljednjih osam godina živi u Zagrebu. Iz Slavonije je otišla prije desetak godina. Najprije u Tuzlu, na studij defektologije, a odatle u Zagreb. Tu je završila modnu školu i trenutno radi kao kostimografkinja. Još za studija u Tuzli, počela je voditi blog.



“Pisala sam o sebi u novom gradu, gradu koji nije moj. Pisala sam o tome kako sam se tada odijevala, kako sam se osjećala. Ljudi su to počeli pratiti i evo me sada”, priča Ljupka.



Taj se blog, naime, tijekom godina proširio i na profil na Instagramu s više od dvadeset tri tisuće pratitelja, tako da, osim kostimografskim angažmanima, zarađuje i na društvenim mrežama. Nametnula se jednostavnim i nepretencioznim stilom. Piše o životu, putovanjima i dobroj hrani. Uživa u malim stvarima koje život čine posebnim.



Otkriva nam da zbog prirode svojeg posla zapravo ima dvije potpuno različite svakodnevice. “Jedna je kad nemam kostimografskih poslova. Dogodi se i da dva tjedna nemam službenih obveza i naučila sam to vrijeme jako dobro iskoristiti. Dok sam studirala, stalno sam morala čitati literaturu za faks, nisam imala vremena čitati ono što sam htjela pročitati za sebe i sada to nadoknađujem”, dodaje.



Ujutro obavezno ostavi 15 minuta samo za sebe.



“Mislim da je to čovjeku jako bitno. Ne razmišljati ni o čemu. Nakon toga malo pospremim po kući, odem na sastanke vezane za blog i Instagram, skuham ručak, nađem se s prijateljima. Jednom tjedno pečem kolače. Nije to ništa posebno, ali meni osobno jest”, kaže.



No, kada radi na nekom projektu, sve je bitno drugačije.



“Možda se ne čini tako, ali posao kostimografa katkad je jako zahtjevan i stresan. Prije projekta provodi se malo istraživanje o tome gdje je radnja smještena, što se tada nosilo. To je najkreativniji dio, kad izgrađuješ psihološki profil lika, sukreiraš ga. Slijede snimanja, koja traju dvanaest, trinaest, četrnaest sati. Kostimograf mora biti prisutan cijelo to vrijeme, za slučaj da nešto pođe po krivu, da se nešto zaprlja, podere ili slično. Produkcije su hektične, sve bi se trebalo odvijati prema rasporedu, često je u igri velik novac, ali, naravno, ponekad stvari ne idu po planu. Uvijek ima nepredviđenih situacija”, priča.