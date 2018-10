Vrijeme za sebe je obavezno. Provedite ga uz omiljenu seriju, križaljku, videoigru ili sa super frendovima

Između posla, rokova, rasporeda, računa i svih ostalih sitnih vampira gladnih našeg vremena, teško je u danu ukrasti poneki trenutak samo za sebe. Posve je razumljivo da bi mnogi, kada i nekako pronađu tih sat vremena, najradije u to vrijeme barem nakratko sklopili oči na kauču. U tome nema ništa loše, no postoje i bolji, učinkovitiji načini kojima s ramena možete otresti stres svakodnevice. Evo nekoliko dobrih prijedloga.

Gledanje omiljenih serija idealno je za rješavanje stresa, mozak doista osjeća ugodu

Sjećate li se kada ste pri ruci morali imati televizijski program da biste uhvatili jednu epizodu omiljene serije tjedno? Ni mi se toga ne sjećamo. Netflix i ostali streaming servisi potpuno su promijenili način na koji ljudi gledaju televizijske sadržaje, a sa sobom su donijeli novu pojavu – binge-watching, neprekidno gledanje niza epizoda serija odjednom. Naravno, dugotrajno gledanje u ekran nitko ne preporučuje, ali umjereno bingeanje zapravo je prilično učinkovit i vrlo popularan način amortizacije stresa nakupljenog tijekom dana. Sa streamingom sami biramo što ćemo i kada gledati, a to manje-više znači serije koje nas opuštaju ili zabavljaju. Zato ih i volimo u toj mjeri, kroz nas tada streama ugodna doza dopamina, a dubinsko uranjanje u svijet neke serije služi kao metaforička ograda koja barem nakratko izvan naše pozornosti drži sve stresore svakodnevice.

Videoigre nas tjeraju na pronalazak rješenja u stresnim situacijama

O utjecaju videoigara na živote igrača pisalo se puno i često negativno intonirano, kao vrsti zabave koja izaziva ovisnost, potiče izolaciju i neosjetljivost na nasilje… Sve to može i ne mora biti točno, ali igranje videoigara može biti i prilično snažan alat za upravljanje stresom. Naravno, daleko od toga da je njihovo igranje iskustvo lišeno svakog stresa, no to ne mora značiti da je generalno loše. Osim prilično očite činjenice da je igranje videoigara zabavno, većina njih nagrađuje dobro upravljanje emocijama i ponašanja usmjerena na pronalazak rješenja u stresnim situacijama. Kroz videoigre možemo razvijati vještine za nošenje sa stresom, a igranje nam može pomoći da se brže oporavimo od stresnih situacija u stvarnom životu.

Križaljke postoje i kad niste na plaži, i prilično su korisne

Jednako kao gledanje serija ili igranje videoigara, i rješavanje križaljki je aktivnost u koju se može potpuno zadubiti, koja zahtijeva duboku i nepodijeljenu koncentraciju i koja, kada nas zaokupi, može služiti kao privremeni štit od stresa svakodnevice. No, aktivnosti koje zahtijevaju i ponešto mentalnog napora, baš poput križaljki, zapravo povoljnije utječu na tjeskobu i zabrinutost od pasivnih aktivnosti kakva je, recimo, šoping. Križaljke i druge slične mentalne "igre" pozitivno utječu na raspoloženje jer nas potiču da radimo za ostvarenje specifičnog cilja, što rezultira hormonskom nagradom i osjećajem postignuća nakon što ga ispunimo.

Potrudite se više čitati, isplati se

Čitanje, jedan od najpopularnijih odgovora sudionika televizijskih kvizova na pitanje o hobijima, ima bezbroj pozitivnih učinaka na psihu i um. Rješavanje stresa jedan je od tih učinaka, i to prilično mjerljiv. Kada se zadubimo u dobru knjigu, broj otkucaja srca pada, a subjektivni doživljaj stresa postaje manji. Koncentrirano čitanje, kao i druge slične metode, ne ostavlja nikakav prostor za vanjske podražaje te zahtijeva potpunu pozornost. Naravno, uspjeh čitanja kao metode opuštanja relativan je u odnosu na sadržaj koji se čita. Nećete se jednako dobro opustiti čitate li stražnju stranu šampona, vijest o korupcijskoj aferi ili kriminalistički roman. Bitno je odabrati knjigu ili drugi sadržaj koji će vas uspjeti potpuno zaokupiti, u koji ćete se moći u potpunosti zadubiti i nestati na pola sata.

Prestanite se izvlačiti, otiđite na piće s frendovima

Vrijeme za sebe, naravno, ne podrazumijeva automatski i izolaciju. Redoviti kontakt s bliskim ljudima, prijateljima ili obitelji iznimno je bitan za održavanje mentalne higijene. Vjerojatno nikome ne treba posebno objašnjavati da su višesatna kava, pivo ili čaj s prijateljima tijekom kojih se pred saveznicima pretrese svaki, pa i najmanji uzrok stresa, prilično učinkovita metoda oslobađanja od stresa, ali kontakt s bliskim ljudima uživo ima i puno dublji efekt na generalno mentalno zdravlje pojedinca. Ljudi koji njeguju odnose s bližnjima i vode računa o tome da se s njima sastaju redovito, znatno rjeđe prijavljuju simptome depresije od onih koji preskaču druženja uživo.